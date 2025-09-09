В Одесі поліція затримала породіллю, яка викинула немовля з вікна гуртожитка
Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену доньку з вікна шостого поверху.
За підозрою в умисному вбивстві немовляти їй загрожує до п’яти років за гратами, повідомляють правоохоронці.
Подія трапилася 8 вересня. Завідувачка гуртожитку у Приморському районі Одеси зателефонувала до поліції та розповіла про немовля без ознак життя, яке знайшли біля будівлі.
Правоохоронці встановили, що 39-річна жінка, жителька сусідньої області, перебувала в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, де живе її співмешканець. Тут, після вживання алкоголю, вона народила донечку, та одразу викинула її з вікна на вулицю. Сліди злочину жінка намагалась приховати.
"Попередньо дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм внаслідок падіння з висоти. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти", – розповідають у поліції.
Жінку затримали, вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів і поліцейських.
Правоохоронці зауважили, що в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Вони передали інформацію соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.
Дії жінки кваліфіковані за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.
У рамках досудового розслідування щодо жінки проведуть низку судових експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність затриманої.
Раніше ми розповідали про матір з Рівненщини, яка винесла дитину на балкон, а потім – на смітник