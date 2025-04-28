Катались між вагонами метро: у Києві поліція притягнула до відповідальності двох "зачеперів"

У Києві двоє 16-річних хлопців каталися між вагонами метро та знімали це на відео. Їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє поліція Києва.

Днями на одній з відкритих станцій метро червоної гілки поліцейські столичного метрополітену виявили двох підлітків. Ті їхали між вагонами метро поміж станцій "Гідропарк" і "Дніпро".

Хлопці знехтували правилами безпеки та вирішили зняти "ексклюзивне" відео для соцмереж.

Правоохоронці зняли "екстремалів" з вагону та викликали їхніх батьків.

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"Ювенальні поліцейські провели із підлітками профілактичну бесіду, під час якої розповіли їм про фатальні наслідки небезпечної "розваги" та реальні трагічні історії, коли її мить коштувала дітям життя або завдавала каліцтва.

Батькам наголосили про необхідність приділяти більше уваги вихованню дітей та пояснювати, чого можуть коштувати такі "розваги ", – зазначили у поліції.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо 16-річних киян за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських, виправних робіт або адміністративного арешту на строк до 15-ти діб.

Нагадаємо, від початку 2025 року шестеро дітей загинули через "зачепінг", ще 8 зазнали травм. Це умовна назва небезпечної розваги на залізниці, коли діти вилазять на вагони, щоб зробити там відео чи фото. Ще одним різновидом цієї "розваги" є чіпляння за вагони з зовнішнього боку під час руху поїзда.