На Волині дитина залізла на вагон-цистерну: через ураження струмом її доправили у лікарню

На Волині дитина залізла на вагон-цистерну – її вразило струмом

На Волині дитину вразило струмом після того, як вона залізла на вагон-цистерну.

Про це повідомили у ДСНС Волинської області.

Інцидент стався у Ковелі 20 квітня. Дитина залізла на вагон-цистерну, який перебував на залізничній колії. Внаслідок цього її вразило струмом.

На момент прибуття ДСНС працівники залізниці знеструмили лінії. Рятувальники піднялися на цистерну, переклали потерпілого на ноші й спустили на землю.

Дитину передали медикам. Вона перебувала у свідомості.

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"Звертаємось до батьків та дітей: не наближайтеся до залізничних об’єктів, не залазьте на вагони чи інші елементи інфраструктури. Пам’ятайте, що навіть без дотику до дротів високої напруги існує ризик ураження струмом. Бережіть життя!" – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, 12 березня у Києві 12-річний хлопчик заліз на вагон електропотяга і зазнав важких опіків через ураження електричним струмом. Лікарі 5 днів боролися за його життя, однак підліток помер.

9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга: один загинув на місці, а інший помер у лікарні.