На Волині дитина залізла на вагон-цистерну: через ураження струмом її доправили у лікарню
На Волині дитину вразило струмом після того, як вона залізла на вагон-цистерну.
Про це повідомили у ДСНС Волинської області.
Інцидент стався у Ковелі 20 квітня. Дитина залізла на вагон-цистерну, який перебував на залізничній колії. Внаслідок цього її вразило струмом.
На момент прибуття ДСНС працівники залізниці знеструмили лінії. Рятувальники піднялися на цистерну, переклали потерпілого на ноші й спустили на землю.
Дитину передали медикам. Вона перебувала у свідомості.
"Звертаємось до батьків та дітей: не наближайтеся до залізничних об’єктів, не залазьте на вагони чи інші елементи інфраструктури. Пам’ятайте, що навіть без дотику до дротів високої напруги існує ризик ураження струмом. Бережіть життя!" – наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, 12 березня у Києві 12-річний хлопчик заліз на вагон електропотяга і зазнав важких опіків через ураження електричним струмом. Лікарі 5 днів боролися за його життя, однак підліток помер.
9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга: один загинув на місці, а інший помер у лікарні.