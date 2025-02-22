Сухе повітря може негативно вплинути на здоров’я: як цьому зарадити

Чим шкідлива сухість повітря та як її позбутися

Люди часто недооцінюють реальний вплив клімату на своє здоров’я. Зокрема, великої шкоди може завдати сухе повітря – тіло людини реагує на нього вкрай негативно.

Сухе повітря не лише завдає шкоди нашому волоссю та шкірі, а й знижує стійкість організму до хвороб.

Чому так стається та як цьому зарадити – спеціаліст сімейної медицини та доктор медичних наук Жозу Лімажа розповів Cleveland Clinic.

Які проблеми можуть виникати через тривалий вплив сухого повітря?

Вдихання сухого повітря може спричиняти респіраторні захворювання, як-от астму, бронхіт, синусит і носові кровотечі. Воно також може призводити до зневоднення.

"Коли повітря занадто сухе, носові пазухи також висихають. Слиз, який має бути липким і густий, стає занадто сухим. Це знижує його ефективність у боротьбі з мікробами. Таким чином шанси занедужати збільшуються", – каже доктор Лімадж.

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Але сухе повітря впливає не тільки на дихальну систему. Воно також може спричинити інші проблеми зі здоров’ям, зокрема:

почервоніння, свербіж і подразнення очей (сухе повітря і зневоднення (ще один побічний ефект низької вологості повітря) можуть зменшити кількість сліз, необхідних для захисту очей);

біль у горлі (сухе повітря призводить до зменшення кількості слизу в горлі і активізує запалення);

головний біль (він виникає через подразнення носових пазух і зневоднення);

сухість у роті (при вдиханні сухе повітря вбирає вологу, яка міститься у роті);

біль у вухах (у вухах теж є слизова оболонка, яка страждає від пересихання);

лущення, стягнутість і подразнення шкіри (при низькій вологості вода з верхніх шарів шкіри швидше випаровується, спричиняючи дискомфорт, а іноді навіть призводить до висипів);

тріскання губ (шкіра там тонша і чутливіша, ніж на інших частинах тіла, в ній відсутні сальні та потові залози, тому цей орган страждає першим);

закреп (коли тіло зневоднене, кали стає більш густим і твердим).

Сухе повітря також може загострити проблеми зі здоров’ям, які у людини вже є, наприклад, екзему або сезонну алергію.

"Вірте чи ні, але сухе повітря також пов’язують зі стресом. Наприклад, сухості шкіри може бути недостатньо, щоб спровокувати реакцію на стрес. А ще додайте неприємний кашель та пирхота в горлі. Це може спричинити каскад проблем, зокрема поганий сон", – розповідає лікар.

Як цьому зарадити?

"Обігрівачі, які опалюють наші будинки, також сприяють виникненню проблеми, адже вони наповнюють житлові приміщення гарячим сухим повітрям. Це – подвійний удар сухості", – пояснює доктор Лімадж.

Він рекомендує кілька простих кроків, щоб покращити самопочуття.

Придбайте (або виготовте) зволожувач повітря

Інвестування у зволожувач повітря може творити чудеса для здоров’я. Він може бути невеликим портативним чи системою для всього будинку. Зволожувачі допомагають швидко підвищити вологість повітря у домі.

Але це – не єдиний спосіб. Розставлення великих мисок з водою по всьому домі також допомагає. Вода випаровується, підвищуючи вологість.

Важливо дотримуватися оптимального рівня вологості – він повинен коливатися між 30% і 50%.

"Не перестарайтеся. Занадто багато вологості може спричинити розвиток цвілі та, можливо, провокувати проблеми з диханням", – зазначає лікар.

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Пийте воду

Найкращий спосіб підтримувати зволоження доволі простий – пийте більше води.

Фахівці рекомендують випивати не менше 2 літрів води на день. Але може знадобитися і більше – кількість залежить від рівня вашої активності або ліки, які ви приймаєте.

Якщо через сухе повітря ви відчуваєте спрагу, обов’язково її втамовувати.

Приймайте теплий душ

Гаряча ванна або душ – дуже приємні, особливо коли на вулиці холодно. Але гаряча вода позбавляє вашу шкіру природних жирів, які утримують рідину в організмі. Вона також може зробити шкіру більш чутливою.

Доктор Лімаж рекомендує приймати швидкий душ у теплій (не гарячій) воді. Від ванни в такі періоди краще взагалі відмовитися.

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Зволожуйте шкіру

Якщо у вас суха шкіра, яка лущиться, коли вологість знижується, лосьйону, ймовірно, недостатньо, щоб підтримувати шкірний бар’єр здоровим. Замість цього нанесіть пом’якшувальний засіб, наприклад мазь або крем, перш ніж вийти з душу. Він утворює захисну плівку, яка затримує вологу на верхній частині вашої шкіри.

Якщо це не допомагає, або ви маєте хронічне захворювання (наприклад, екзема або розацеа), доктор Лімаж рекомендує звернутися до дерматолога. Для відновлення пошкодженого шкірного бар’єра вам може знадобитися більше, ніж просто зволожуючий крем.