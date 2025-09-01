Хотів зробити селфі: у Києві помер 24-річний хлопець, якого уразило струмом на даху електрички

У Києві помер 24-річний хлопець, якого уразило струмом на даху електропотяга. Його госпіталізували з численними опіками у важкому стані.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За даними правоохоронців, інцидент трапився вчора, 31 серпня. Хлопець заліз на дах електропотяга, щоб зробити селфі. Утім, його уразило струмом високої напруги.

Постраждалого доправили до медичного закладу, де наступного дня він помер від отриманих тілесних ушкоджень.

Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок").

РЕКЛАМА:

"Поліція закликає громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави. Мить екстриму або "вподобайки" в соцмережах не вартують того, аби завершити життя передчасно", – наголосили правоохоронці.

Останнім часом збільшилася кількість повідомлень про подібні випадки на залізниці. Так, на початку липня на Чернігівщині загинув 15-річний підліток, який разом з подругою заліз на вагон, де отримав смертельне ураження електричним струмом.

Такі небезпечні розваги забрали життя й обох хлопців-підлітків з Одеси, які залізли на вантажний вагон потяга.

А на Вінниччині 13-річний підліток отримав ураження електрострумом після того, як виліз на дах вагона поїзда. Хлопець вхопився руками на високовольтну лінію.