У Києві попрощалися з рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків атаки РФ

У Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками, які загинули 6 червня через ворожу атаку на Солом’янський район столиці.

Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний ліквідовували наслідки удару РФ, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їхній подвиг – поза часом. Їхні імена – назавжди в строю. Це біль, який не піддається словам.

Ми молимося ще за 21 пораненого рятувальника з Києва та Тернополя, які також постраждали від ворожих ударів того дня. Вічна пам’ять, наші Надзвичайні", – йдеться у дописі на Facebook-сторінці ДСНС.

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Як повідомляє "Суспільне", понад сотня людей прийшли віддати шану загиблим пожежним-рятувальникам. Серед них – їхні рідні, друзі і колеги.

Атака РФ на Україну 6 червня: що відомо

У ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши різного типу ракети та безпілотники. Постраждали багато міст, зокрема Київ, Луцьк і Тернопіль. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний першими прибули на місце обстрілу.

"Під час ліквідації пролунав вибух. Чи то був повторний прильот, чи здетонований шахед, який не здетонував раніше. Це невідомо, це будуть встановлювати правоохоронні органи.

Стався дуже потужний вибух, внаслідок якого загинули три рятувальники. І 16 було поранено. 9 – це важкі поранення, інші – контузія і легкі поранення, які не загрожували життю", – розповіла Водолага.

Серед травмованих – прессофіцери столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій Павло Петров та Інна Жельчик.

За даними в Офісу Генерального прокурора, внаслідок атаки на столицю постраждали 22 людини.

Водночас через обстріл Луцька отримали поранення 30 людей. Загинуло двоє людей – закохана пара, яка планувала одружитися.