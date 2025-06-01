Зображено миттєвості різних операцій: у Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу "Артан"

Презентацію стінопису на Центральному автовокзалі Києва провели 1 червня – у день заснування "Артану"

На Центральному автовокзалі Києва презентували стінопис на честь воєнних розвідників спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".

Вони стали широко відомим завдяки важким і унікальним операціям, розповіли у ГУР.

Презентація муралу на честь воєнних розвідників Фото: ГУР

"За час повномасштабного вторгнення воїни "Артану" брали участь у битвах за Київщину й Донеччину, обороняли Бахмут, Купʼянськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали "вишки Бойка", сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря, а також виконували складні й успішні операції в тилу ворога", – кажуть в управлінні розвідки.

Стінопис створила художниця Діана Сорокіна. На муралі зображено миттєвості різних операцій "Артану".

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"Кожна з них мала високу ціну, яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся із нами назавжди. Втім, ця картина – не про минуле, а, радше, про відповідальність за майбутнє. Про те, що ми не маємо права зупинитись", – каже командир "Артану" Віктор Торкотюк, позивний "Титан".

Раніше у Києві затвердили порядок створення, збереження і демонтажу стінописів.