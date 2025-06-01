Зображено миттєвості різних операцій: у Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу "Артан"
На Центральному автовокзалі Києва презентували стінопис на честь воєнних розвідників спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".
Вони стали широко відомим завдяки важким і унікальним операціям, розповіли у ГУР.
"За час повномасштабного вторгнення воїни "Артану" брали участь у битвах за Київщину й Донеччину, обороняли Бахмут, Купʼянськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали "вишки Бойка", сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря, а також виконували складні й успішні операції в тилу ворога", – кажуть в управлінні розвідки.
Стінопис створила художниця Діана Сорокіна. На муралі зображено миттєвості різних операцій "Артану".
"Кожна з них мала високу ціну, яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся із нами назавжди. Втім, ця картина – не про минуле, а, радше, про відповідальність за майбутнє. Про те, що ми не маємо права зупинитись", – каже командир "Артану" Віктор Торкотюк, позивний "Титан".
Раніше у Києві затвердили порядок створення, збереження і демонтажу стінописів.