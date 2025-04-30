Лишилась 1,5-річна донька, а чоловік пройшов полон: у Києві прощались із загиблою внаслідок атаки РФ

Анна Поліщук жила зі своєю сімʼєю у квартирі на 2 поверсі будинку у Святошинському районі Києва. Російська ракета вбила її та знищила їхній дім під час атаки по місту 24 квітня.

30 квітня відбувся похорон та прощання із загиблою, повідомило Радіо Свобода.

У жінки залишалась 1,5-річна донька та чоловік Олександр. Він потрапив у полон у 2022-му, через що втратив зір на одне око.

Сусід та друг сімʼї розповів, що зараз донька загиблої живе у нього з дружиною.

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"Далі – як буде розв’язуватися питання. Бо Саша залишився взагалі без житла. Хотілося б з боку держави, щоб звернули увагу. Бо Саша багато віддав для цієї держави", – зауважив він.

У коментарі "Громадському" одразу після трагедії чоловік загиблої Олександр розповідав, що "все відбулось дуже швидко". Він встиг прикрити собою півторарічну доньку. Під завалами його знайшов сусід. Дружина була у сусідній кімнаті. Вона померла у кареті "швидкої".

Нагадаємо, 24 квітня Росія здійснила комбінований удар та випустила 215 ракет і дронів. Більшість снарядів поцілили в Київ. Внаслідок атаки загинуло 13 людей.

Серед жертв були й брат та сестра – 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.