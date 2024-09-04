У Києві просто неба розмістили шкільні парти: навіщо це зробили

У Києві просто неба розмістили розмальовані шкільні парти, аби привернути увагу до потреб сільських шкіл, яким необхідні обладнані укриття та допомогти зібрати на них кошти.

Як розповіли у благодійному фонді KSE Foundation, реалізувати задум задуму допомогли українські художники Надія Антонець та Олесь Дерега.

Разом вони нанесли на парти слово "за-хист-ок", який звертає увагу на те, що укриття – важлива умова для розвитку дитячого хисту. Ілюстрації виконали на шести шкільних столах.

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Як зауважують благодійники, написи на шкільних партах – один із відомих способів серед школярів заявити про себе.

"Тож якщо вже розповідати про укриття в навчальних закладах, то й зробити це логічно було так, як у навчальних закладах – ручкою по парті", – пояснюють у KSE Foundation.

Крім того, значення має і місце розташування учнівських парт, оскільки не всі українські школярі досі мають обладнанні приміщення на випадок повітряної тривоги.

"Парти розміщені просто неба, щоб нагадати, що не у всіх навчальних закладах є власне укриття. Школи не в змозі відновити уроки офлайн, поки не забезпечать дітям та вчителям надійний захист під час тривог", – говорить директорка благодійної організації Світлана Денисенко.

KSE Foundation KSE Foundation Ініціатива для шкільних укриттів

У KSE Foundation вважають, що освітні прогалини особливо гостро відчувають учні шкіл у сільських місцевостях. За результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, вони потребують майже 5 додаткових років навчання для того, аби наздогнати своїх ровесників з великих міст у навичках читання та математики.

Цю різницю підсилюють складнощі в організації освітнього процесу, спричинені пандемією COVID-19 та повномасштабною війною.

Аби підтримати ініціативу, достатньо сфотографуватися поруч з партами, створеними в межах ініціативи, та поділитися знімком у соцмережах. Знайти їх можна в будівлі Головпоштамту, що на розі Хрещатика та майдану Незалежності та у відділенні Райффайзен Банку на вулиці Пирогова 7б.

Незабаром деякі парти розмістять у торгівельному центрі Vicroria Gardens у Львові, а також у Sky Park у Вінниці.

Охочі також можуть долучитися до збору.

"Вартість облаштування місця для однієї дитини в укритті – 150 доларів", – поділилися підрахунками благодійники.

Нагадаємо, за даними Міністерства освіти і науки України, близько 1800 українських шкіл досі не мають безпечних укриттів.