У Вашингтоні зібрали сотні іграшкових ведмедиків у пам'ять про вбитих Росією українських дітей

У столиці США, Вашингтоні, провели акцію вшанування пам’яті українських дітей, які загинули внаслідок війни в Україні.

Для цього поблизу меморіалу Washington Monument 29 листопада розмістили 600 іграшкових ведмедиків з іменами дітей, чиє життя забрала РФ, розповіла надзвичайний та поважний посол України в США Оксана Маркарова.

Іграшки, зокрема, придбали завдяки пожертвам американських дітей.

Фото: Оксана Маркарова/Facebook Фото: Оксана Маркарова/Facebook Фото: Оксана Маркарова/Facebook

Також під час заходу присутні в молитві згадали маленьких українців, які отримали поранення чи були депортовані внаслідок дій Росії.

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"Спільними зусиллями ми надсилаємо потужне послання: життя та майбутнє наших дітей варті всіх зусиль для їхнього захисту", – написали в посольстві України в США.

Оксана Маркарова вважає, що для цього варто продовжувати докладати зусиль для якнайшвидшого завершення війни. На її думку, цьому сприятиме отримання Україною більшої кількості озброєння, посилення санкцій для Росії та притягнення до відповідальності винних у злочинах проти людяності.

Після завершення акції м’які іграшки передадуть дітям у дитячих будинка, лікарнях та благодійним організаціям в Україні.

"У той час, коли ми боремося за свободу та мир для українських дітей, ми маємо і продовжувати дарувати їм радість, робити подарунки, бачити як світяться їхні оченята, як діти тішаться, які вони щасливі", – додала пані посол.

За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, станом на вересень 2024 року від початку повномасштабного вторгнення через війська РФ загинули 575 українських дітей, ще 1609 отримали поранення.

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Результати соціологічного опитування, яке провели в серпні 2024 року, показали, що 99% дітей в Україні безпосередньо постраждали внаслідок впливу бойових дій.

Дослідження засвідчило, що цей досвід змушує дітей по всьому світу відчувати більше занепокоєння щодо багатьох аспектів життя, порівняно з однолітками, які не зазнали такого впливу.

Значною мірою це посилює відчуття небезпеки вдома (на 78%), занепокоєння щодо власного вигляду (42%), кількості друзів (39%), а також відчуття небезпеки поза домом (35%).