"Заради розваги": у Києві троє школярів залізли на верхівку будівельного крана

У Києві школярі залізли на верхівку будівельного крана

У Києві троє підлітків залізли на верхівку будівельного крана. Їхніх батьків притягнули до відповідальності.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався 27 липня на одному з будівельних майданчиків Подільського району. Троє школярів заради розваги видерлися на будівельний кран. Згодом відео з ними поширили у соцмережах.

На місце події прибули правоохоронці, які розшукали юних "екстремалів".

Хлопці залізли на кран "заради розваги" Поліція Києва/Facebook

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Хлопців 14-15 років разом з батьками запросили до поліції. З підлітками провели профілактичну бесіду. На їхніх батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неналежне виконання батьківських обовʼязків.

"Поліція Києва закликає містян уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей, а підлітків не ризикувати життям, вдаючись до небезпечних "розваг". Зокрема, якщо Ви стали свідком подібної витівки, не зволікайте, а одразу телефонуйте за номером 102!" – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві двоє 16-річних хлопців каталися між вагонами метро та знімали це на відео. Їх притягнули до адміністративної відповідальності.