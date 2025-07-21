"Могли загинути": у Запоріжжі з вантажного вагона зняли підлітків, які залізли туди сфотографуватися

З хлопцями, як залізли на вагон, провели профілактичні бесіди

На залізничній станції у Запоріжжі з вантажного потяга зняли двох підлітків, які там фотографувалися. Така розвага могла закінчитися трагедією.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", двох хлопців віком 12 і 13 років, які перебували на вантажному вагоні на залізничній станції виявили працівники відомчої воєнізованої охорони компанії.

Спільно з ювенальними поліцейськими вони доправили дітей до відділку та викликали батьків.

Правоохоронці наголошують: через таку розвагу підлітки могли загинути.

Із хлопцями провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Санкція статті передбачає від 850 до 1700 гривень штрафу.

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На батьків підлітків склали адміністративні протоколи Укрзалізниці

"Закликаємо дітей: не ризикуйте життям заради лайків. Контактна мережа над потягом має напругу понад 27 тисяч вольтів – цього достатньо, щоби смертельно уразити людину навіть без дотику, лише наблизившись до дротів ближче ніж на 2 метри.

Також звертаємось до батьків та вчителів: навіть якщо вам здається, що ваша дитина ніколи не полізе на вагон, – обов’язково поговоріть із нею. Поясніть, що такий "екстрим" для соцмереж може коштувати життя", – зазначили у компанії.

Там додають: якщо ви помітили підлітків на вагонах – телефонуйте 102 або повідомте працівників залізниці.

Нагадаємо, станом на квітень 2025 року в Україні шестеро дітей загинули через так званий "зачепінг" – розваги на залізниці. Ще восьмеро отримали травми.

"Зачепінг" – умовна назва небезпечної розваги підлітків на залізниці, в ході якої вони вилазять на вагони, щоб зробити там відео чи фото. Ще одним різновидом цієї "розваги" є чіпляння за вагони з зовнішнього боку під час руху поїзда.