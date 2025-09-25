Ґвалтував і грабував: у Києві судитимуть 60-річного рецидивіста, який нападав на жінок

60-річний уродженець Черкащини після виходу з колонії знову скоїв злочини проти жінок

У Києві судитимуть 60-річного уродженця Черкащини, який після 10 років в’язниці вчинив низку жорстоких злочинів проти жінок.

Про це розповіли у столичній прокуратурі.

За даними правоохоронців, обвинувачений напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі. Погрожуючи канцелярським ножем, він повалив її на землю та намагався роздягнути. Однак дізнавшись, що потерпіла вагітна, відібрав прикраси та гроші і втік.

Цей епізод кваліфіковано як насильницькі дії сексуального характеру та розбійний напад (частина 1 статті 153, частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України).

Слідство також встановило, що незадовго до того чоловік здійснив ще один злочин іншому районі Києва – напав на 20-річну дівчину, зґвалтував її та відібрав цінності.

За цим фактом йому інкримінують зґвалтування та розбій (частина 1 статті 152, частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі також зазначають, що в 2014 році зловмисника засудили до 14 років за вбивство з корисливих мотивів, грабіж і розбій. У липні 2025 року він вийшов на волю, а вже невдовзі знову скоїв тяжкі злочини.

Нині чоловік перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше у Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчинку на цвинтарі, перед тим звинувативши її у нібито "співпраці з російськими спецслужбами".