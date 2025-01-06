За гроші обіцяв допомогти зі вступом: у Києві судитимуть експрацівника вишу, який ошукав іноземців

У Києві судитимуть колишнього працівника закладу вищої освіти, який за 74 тисячі гривень обіцяв влаштувати двох іноземців "на навчання". Натомість абітурієнти отримали запрошення на навчання в загальному порядку.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що іноземці намагалися знайти спосіб законно в'їхати на територію України під приводом вступу до університету. Колишній радник з міжнародних зв'язків одного з вишів Києва пообіцяв допомогти їм в обмін на винагороду.

Завдяки зарахуванню на навчання іноземці мали отримати студентську посвідку на проживання терміном від чотирьох до п'яти років.

"Майбутнім студентам обіцяли надалі допомогти із влаштуванням до навчального закладу, що дасть їм змогу безперешкодно перетинати кордон України, без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів останніми", – пояснили "схему" правоохоронці.

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Працівника університету затримали під час одержання коштів від "абітурієнтів". Згодом правоохоронці встановили, що насправді посадовець не вживав жодних заходів, аби незаконно сприяти вступу на навчання іноземців.

"Тобто фактично ошукав іноземців. Запрошення на навчання абітурієнти отримали у загальному порядку, як усі інші потенційні студенти", – розповіли в прокуратурі.

Зловмиснику повідомили про підозру в:

сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон – частина 3 статті 332 Кримінального кодексу;

підбурюванні до одержання неправомірної вигоди – частина 5 статті 27, частина 4 статті 368-3 Кримінального кодексу;

шахрайстві – частина 1 статті 190 Кримінального кодексу.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, за період від квітня по серпень 2024 року з українських вишів відрахували понад 23 тисячі студентів чоловічої статі віком понад 30 років. Причиною цього стала академічна неуспішність чи регулярне невідвідування занять.