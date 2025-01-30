У Києві погіршився стан повітря: містянам не рекомендують відчиняти вікна і довго бути надворі

Станом на 12:30 30 січня у Києві погіршилася якість повітря – концентрація зважених часток (пилу) в ньому суттєво зросла.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Однією з ймовірних причин підвищення рівня забрудненості є низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, кажуть у Департаменті.

Найвищий рівень забруднення зафіксували на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря (вулиця Китаївська, 22). Індекс якості там становить 100.

Дещо менший рівень забруднення на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря (вулиця Турівська, 28) – 89.

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Водночас середній рівень забрудненості зафіксували на Лівому березі – на станціях моніторингу за адресами вулиця Архітектора Вербицького, 26 та Харківське шосе, 7/1. Індекс забрудненості там становить 59 та 66 відповідно.

Низький рівень забруднення зафіксували ще на трьох локаціях:

стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 (загальний індекс якості повітря – 39);

стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами проспект Європейського Союзу, 64-Г та проспект Берестейський, 97 (там індекс становить 41).

Допоки ситуація не покращиться, фахівці рекомендують:

зачинити вікна у помешканні;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність (якщо він є).

Раніше ми розповідали, що щороку в Європі помирає понад 100 тисяч людей через забруднення повітря.