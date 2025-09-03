У Києві учнів не допустили до уроків, бо ті були одягнені в шорти: батьки обурені

Батьки учнів київської гімназії №109 імені Тараса Шевченка заявили, що директорка закладу не допустила до занять їхніх дітей через відсутність шкільної форми.

На відео, яке опублікували в соцмережах, на територію школи не пускають дітей, що одягнені в шорти. Учням пропонують повернутися додому і переодягнутися, а потім приходити на заняття.

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила, що отримала кілька звернень батьків дітей щодо їхнього недопуску до навчання. В одному з них заявляли, що директорка закладу не допустила до занять дитину, одягнену в класичні бавовняні шорти світлого кольору, білу футболку та сорочку.

"Вона (директорка) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені.

Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини", – процитувала звернення Надія Лещик.

В іншій скарзі батьки школярів зауважили, що недопуск пояснювали внутрішніми правилами закладу освіти.

"Дітей без супроводу дорослих відправляли додому (нагадаю, що в м. Києві в цей день 02.09.2025 о 9:20 було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО).

Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності", – вважають батьки учнів.

Надія Лещик зауважила, що статут гімназії дійсно містить положення про те, що "учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка". Однак омбудсменка наголошує: вищу юридичну силу мають закони, жоден із яких не передбачає обов’язкової шкільної форми для дітей.

"Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною", – вважає Лещик.

За її словами, відсторонення від занять школярів та направлення для переодягання під час освітнього процесу порушує право на освіту, а також спричиняє загрозу для її життя та здоров’я, зокрема через ризики, пов’язані з оголошенням повітряної тривоги.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях.

Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування", – додала омбудсменка.

На інцидент також відреагували в Печерській районній адміністрації Києва, де заявили про початок службового розслідування через ймовірне порушення прав учнів.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою та просить вибачення в учнів та їхніх батьків за інцидент, що стався.

З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування", – повідомили в адміністрації.

"УП. Життя" звернулася за коментарем до Київської міської державної адміністрації, аби з’ясувати, чи відомі результати розслідування та яку силу мають вимоги закладів щодо форми учнів, прописані в статутах. Там повідомили, що запит направили до Печерської РДА для опрацювання. Станом на момент публікації матеріалу редакція чекає на відповідь.

Нагадаємо, минулого року схожий інцидент трапився в Івано-Франківську. Мати школярки поскаржилася, що її доньку не допустили до навчання через те, що вона прийшла до школи в спортивному костюмі. Тоді в місцевому департаменті освіти і науки заявили, що випадок трапився через "недокомунікацію".