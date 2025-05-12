6 тисяч доларів за "непридатність" до служби: у Києві затримали жінку, яка продавала фіктивні діагнози

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 29-річній жінці, яка пропонувала військовозобов’язаним послуги з оформлення фіктивних медичних документів для уникнення мобілізації та можливості виїзду за кордон.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, жінка розповідала своїм "клієнтам", що має зв’язки в одній із лікарень столиці. Вона обіцяла їм домовитися з лікарями про створення фіктивного медичного діагнозу – ішемічний інсульт або епілепсія. Ці хвороби є підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби з подальшим зняттям з обліку.

За це зловмисниця просила винагороду у розмірі 6 тисяч доларів.

"Для реалізації задуманого жінка домовлялася про зустріч з клієнтом, на яку просила підготувати пакет документів особи, для якої потрібно було "зробити" липові медичні документи та гроші за послугу", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності 29-річної зловмисниці та затримали її. Слідчі оголосили їй про підозру у зловживанні впливом (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

За свої "послуги" жінка отримувала 6 тисяч доларів Національна поліція України

Наразі триває слідство. Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності фігурантки.

Раніше ми розповідали, що на Київщині затримали двох жінок, які за гроші допомагали чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.