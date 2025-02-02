Сім'я з дитиною, медсестра та волонтерка: що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Полтаву

Внаслідок російської атаки по Полтаві загинули 14 людей. Станом на 2 лютого відомо 17 постраждалих, серед них – четверо дітей.

У своєму помешканні загинула сім'я Яворських – подружжя Олени і Дмитра та їхня 9-річна донька Софія. Вони жили на другому поверсі зруйнованого будинку.

Про це повідомив співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк, де працювала Олена.

Фото: Володимир Поперешнюк/Facebook Фото: Володимир Поперешнюк/Facebook Фото: Бібліотека-філія 6 Центральної бібліотеки Полтавської МТГ/Facebook Фото: Полтавський Обласний Шкірно-венерологічний Диспансер/Facebook Фото: Театр Сучасного Діалогу/Facebook

За його словами, жінка мала педагогічну освіту – була вчителькою біології, але з 2015 року працювала в контакт-центрі пошти.

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У шостій філії Центральної бібліотеки Полтави додали, що 9-річна Софія Яворська була постійною відвідувачкою закладу.

"Софія – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє", – поділилися спогадами працівники бібліотеки.

Внаслідок атаки окупантів зазнала поранень медична сестра обласного шкірно-венерологічного диспансеру Олена Скляр.

Жінку у важкому стані доставили до місцевої лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя.

"Пішла з життя наша дорога колега, досвідчена медична сестра, чудова людина та прекрасна жінка Олена Петрівна.

Вона віддала роки свого життя допомозі пацієнтам, була опорою для лікарів і прикладом людяності та доброти для всіх, хто мав честь працювати з нею. Її щира посмішка, добре серце та професіоналізм назавжди залишаться в наших спогадах", – розповіли про Олену Скляр у медзакладі.

Квартира Олени Скляр повністю зруйнована. Без даху над головою залишився її син. Небайдужі знайомі збирають кошти на допомогу родині Олени.

1 лютого російська ракета також вбила акторку та співавторку постановок "Театру Сучасного Діалогу", волонтерку та працівницю сфери IT Анастасію Кольвах.

"Настя була всебічно обдарована, вона працювала у сфері культури та в IT. Активно волонтерила і взагалі була світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою і чистою", – розповіли в театрі.

Нагадаємо, 1 лютого 2025 року війська РФ завдали удару по житловому будинку в Полтаві. Надзвичайники продовжують роботи на місці трагедії. В місті оголосили триденну жалобу.