У Києві чоловік побив іспекторку з паркування, яка виписала йому штраф: поліція зреагувала

У Києві водій напав на інспекторку з паркування після того, як вона виписала йому штраф за порушення правил. Чоловікові інкримінують умисне завдання побоїв.

Інцидент трапився на ділянці платного паркування по вулиці Антоновича, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Там 28-річна інспекторка помітила машину, яка була припаркована з порушенням правил дорожнього руху – власник авто не заплатив за паркування. Тому працівниця КМДА склала протокол про притягнення власника транспортного засобу до адміністративної відповідальності.

"Коли вона виписала штраф, чоловік наздогнав її, почав погрожувати та вдарив. Після чого сів до свого авто і втік з місця події", – додали в поліції Києва.

На відео, яке опублікували правоохоронці, видно, як чоловік підходить до іспекторки, завдає їй удару ногою та рукою.

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"Навіщо ти поставила? Тобі сказали, що вийшли на дві секунди […] Дурепа ***, хвора на голову", – чути на записі з нагрудної камери, як чоловік лається на інспекторку.

Згодом патрульні встановили місцеперебування автомобіля та його водія. Правоохоронці затримали 59-річного киянина та повідомили йому про підозру.

Чоловікові інкримінують погрозу або насильство щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок – злочин, передбачений частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу. Нападнику загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, мешканець Гостомеля заявив, що зазнав побиття двома чоловіками після того, як зробив зауваження щодо паркування. Постраждалий стверджує, що в компанії нападників був працівник поліції Київщини.