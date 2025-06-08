"Росіян ненавидить, як і всі ми": історія бойового пса, який врятував захисників від атаки РФ

У лавах Збройних сил поруч зі своїм господарем "служить" бойовий пес Рік, який виріс поміж захисників. Якось собака врятував побратимів свого власника, завчасно попередивши про небезпеку обстрілу.

Історію бельгійської вівчарки малінуа на прізвисько Рік розповіли в 41-й окремій механізованій бригаді.

Власник пса – боєць із позивним "Жаба" – зустрів повномасштабне вторгнення у Польщі, але вирішив повернутися на Батьківщину та стати на її захист. Чоловік каже, що вступив до війська наприкінці 2022 року.

У Збройних силах він працює водієм, зокрема певний час допомагав у медичній евакуації захисників Серебрянського лісу на Донеччині.

Знайомий кінолог подарував воїну тримісячну вівчарку, яку назвали Ріком. Відтоді хвостатий побратим супроводжував Жабу під час важких боїв на Донеччині та Сумщині. Також вони разом брали участь у Курській операції.

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"Я був водієм, вивозив хлопців, а він (собака – ред.) сидів у підвалі з хлопцями, у безпеці", – розповідає боєць 41-ї бригади.

Рік виріс поруч із військовими, тому для нього були звичними звуки обстрілів. Його власник каже, що тварина відчуває, коли летять ракети і тривають мінні виходи.

"Усе відчуває, все знає. Кацапів ненавидить, як і всі ми", – ділиться Жаба.

Якось у Торецьку на Донеччині Рік урятував побратимів свого власника від удару ворожої реактивної системи залпового вогню "Ураган". Того дня хвостатий боєць завчасно відчув небезпеку та попередив про неї захисників.

"Просто почув свист раніше, ніж наші хлопці, і загавкав. Тому всі спустилися в погріб. Так він урятував побратимів", – поділився власник собаки.

Захисник каже, що вже менше бере улюбленця на виконання завдань після того, як на Курщині його "наздогнав" FPV-дрон.

"Я сказав, що більше не буду його з собою брати і ризикувати. Це – друг, побратим. Майже син, але в собачій подобі", – жартує Жаба.

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