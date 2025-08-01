Провели під завалами близько доби: у Києві рятували ще двох котів зі зруйнованої багатоповерхівки

У Києві врятували ще двох котів з-під завалів будинку

З-під завалів київської багатоповерхівки, яку зруйнували росіяни у ніч проти 31 липня, дістали двох котів. Вони чекали на порятунок близько доби.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Одного кота рятувальники дістали зранку. Він був на рівні шостого поверху серед обгорілих бетонних плит.

"Наляканий, але живий", – описали чотирилапого у ДСНС.

Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім’я загинула під завалами.

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"Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав", – зазначили рятувальники.

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Серед врятованих також є собака, папуги та кролик.

"Малі, беззахисні, але всі вони живі. Бо рятувальники дістають кожного!

Неможливо стримати сліз, коли бачиш, як великі сильні руки бережно тримають крихітне серце, яке ще б’ється", – написали у ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 31 липня в організації Kyiv Animal Rescue Group повідомляли про 11 врятованих з-під завалів тварин – 10 котів та папугу.

Станом на 12:00 1 серпня відомо про 31 загиблих внаслідок атаки на Київ, серед них – 5 дітей, наймолодшому з яких 2 роки. Ще 159 людей отримали поранення.