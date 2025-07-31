Зоозахисники: зі зруйнованого будинку в Києві врятували 11 тварин, ще 5 вважаються зниклими

У Києві зі зруйнованого внаслідок російської атаки будинку врятували 11 тварин. Йдеться про десятьох котів та папугу.

Ще четверо котів та собак вважаються зниклими, розповіли в організації Kyiv Animal Rescue Group.

"Коли смерть падає з неба – під ванною, в подушці, за диваном ховається життя.

Один під'їзд – дев’ять поверхів життя впали уламками вниз. Людей шпиталізують, евакуюють. Під завалами залишаються не лише вони. Поки рятують мешканців, ми шукаємо тих, хто не може покликати на допомогу", – розповідають в організації.

Наразі відомо про 16 тварин, які проживали у зруйнованому під’їзді: це коти, пес та папуга.

РЕКЛАМА:

Коти, які налякались через атаку, ховались у закутках. Тварин знаходили за ванною, холодильником, під ліжками, за диванами. Ще один кіт навіть заліз у наволочку.

Папуга ж сам повернувся у клітку, коли повернулись рятувальники.

"Шістьох котів і папугу повернули власникам. Одного кота забрала мама родини, яка поки не виходить на зв’язок.

Ще один котик – у ветеринарній клініці. Довго ховався у воді, вкритий склом", – розповідають зоозахисники.

Два коти не постраждали. Їхні власники відомі, але поки вони не вийшли на зв'язок. І ще четверо котів і пес вважаються зниклими.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Сумарно вона запустила 317 дронів та ракет, більшість з яких була спрямована на Київ.

Внаслідок атаки у столиці було зруйновано цілий під’їзд будинку в Святошинському районі.

Станом на вечір 31 липня відомо про 135 потерпілих та 14 загиблих. Серед них – шестирічний хлопчик.