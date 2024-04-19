У Києві рятувальники винесли понад 10 собак і котів з квартири, охопленої вогнем: 6 тварин загинули

У Солом'янському районі сталась пожежа у квартирі, де жило багато тварин

У Києві надзвичайники врятували понад десяток домашніх собак і котів з квартири, яку охопило полум’я.

На жаль, шестеро котів загинули, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 19 квітня.

"Собак і котів з котенятами, яких знайшли під час ліквідації загоряння, винесли на свіже повітря. На жаль, 6 котиків не вижило", – написали у ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Ушинського, що у Солом'янському районі столиці, о 14:33.

На місці з'ясувалося, що в одній із квартир на першому поверсі загорілись особисті речі. На місці працювало 15 рятувальників, які застосували 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Вогнеборці винесли на свіже повітря понад 10 собак і котів з кошенятами. О 15:06 пожежу на площі 7м² вдалося ліквідувати, та, на жаль, 6 котів загинули.

"Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", – кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, раніше надзвичайники у Миколаєві врятували собаку, який провалився під лід. Також у ДСНС креативно нагадали про небезпеку підпалів сухостою, через які щороку гине сотні тварин.