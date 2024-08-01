У зелених зонах Києва запроваджують "карантин" для дерев: виявили небезпечного шкідника

У Києві запроваджують карантинні обмеження через виявлення небезпечного шкідника

У Києві виявили небезпечного шкідника дерев – вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим запроваджують "карантин", однак обмеження на відвідування зелених зон не вводитимуть.

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

"Шкідник становить небезпеку винятково для дерев, тому жодних обмежень на відвідування зелених зон чи вигулу на їхній території домашніх тварин не передбачено", – зазначили у КМДА.

В установі стверджують, що вузькозлатка ясенева смарагдова може загрожувати зникненню ясенів (внаслідок пошкодження вони засихають протягом одного чи двох років).

Відтак, аби зберегти цінні породи дерев у зелених зонах Києва запроваджують такі заходи:

ВІДЕО ДНЯ

комунальники перевірятимуть дерева на наявність шкідників;

зразки, де їх виявлять, відправлять на фітосанітарну експертизу;

для знезараження дерева оброблятимуть різними способами – механічним, термічним, хімічним;

якщо такі засоби не зможуть "вилікувати" дерево та забезпечити належний захист, його доведеться утилізовувати.

Київська міська військова адміністрація має підписати розпорядження про карантин. Воно набуде чинності на наступний день після публікації в друкованому виданні та на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Раніше ми розповідали, що на Оболонському острові знищили вікові дерева. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.