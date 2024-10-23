Ображав, бив та виганяв із квартири: киянина засудили до в’язниці за насильство над цивільною дружиною

Чоловіка засудили до трьох років та семи місяців позбавлення волі

У Києві 40-річного чоловіка засудили до трьох років та семи місяців позбавлення волі за домашнє насильство – правоохоронці встановили, що киянин бив, ображав та виганяв із дому цивільну дружину.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі.

Постраждала від психологічного, фізичного та економічного насилля цивільна дружина через дії чоловіка була змушена шукати прихисток у сусідів або протягом тривалого часу перебувати на вулиці, адже зловмисник виганяв її з власного будинку.

У коментарі для "УП. Життя" речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова повідомила, що інші особи не постраждали від дій чоловіка.

За її словами, покращити становище постраждалої, яка зрештою припинила стосунки зі своїм кривдником, допомогли обмежувальні заходи.

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На час досудового розслідування 40-річному киянинові суд заборонив наближатися на менш ніж 500 метрів до місця проживання жінки, перебувати там, а також дзвонити, писати чи намагатися спілкуватися з нею через інших людей.

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"Зазначимо, що обвинувачений зловживав алкогольними напоями, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебував на обліку Святошинського УП ГУ НП у Києві у категорії "кривдник", – додали в прокуратурі.

У результаті судового розгляду кривдника визнали винним у сімейному насильстві та засудили до 3 років та семи місяців позбавлення волі.

На строк ув’язнення також вплинуло те, що чоловік у 2023 році вчинив крадіжку і мав відбути два роки іспитового терміну, протягом якого і вчиняв протиправні дії щодо своєї дружини.

Нагадаємо, у жовтні 42-річного мешканця Києва засудили до ув’язнення за домашнє насильство над дружиною та п’ятьма малолітніми дітьми.