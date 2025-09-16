"Хотів більше уваги": у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку
У Києві чоловік до смерті побив співмешканку через те, що вона приділяла йому "недостатньо часу".
Зловмисника засудили до позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, на початку квітня 2025 року між парою виник конфлікт на побутовому ґрунті. 28-річний чоловік був невдоволений тим, що 41-річна співмешканка приділяла йому мало часу.
Під час конфлікту обвинувачений спочатку вдарив жінку по обличчю, а коли вона впала – почав бити її ногами.
Киянина визнали винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті – частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років та 9 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці запобігли вбивству 24-річної дівчини, яке на ґрунті ревнощів замовив її колишній співмешканець.