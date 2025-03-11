Душили до втрати свідомості: у Києві засудили чоловіків, які пограбували матір полоненого бійця

У Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які напали на матір полоненого військовослужбовця і відібрали в неї накопичені гроші. Зловмисників засудили до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова підтвердила, що йдеться про випадок, який трапився в жовтні 2022 року.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Тоді двоє мешканців місцевого хостела дізналися, що жінка, яка мешкала там і працювала адміністраторкою, отримувала державні виплати через перебування її сина у російському полоні з лютого 2022 року.

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Загалом працівниця хостела назбирала майже 400 тисяч гривень, які в день нападу збиралася віднести в банк і покласти на депозитний рахунок.

Однак реалізувати плани не змогла – на неї напали два чоловіки, почали душити аж до втрати свідомості та відібрали кошти.

Згодом правоохоронці затримали двох чоловіків 1997-го та 1975-го років народження, які мешкали в цьому хостелі. Викрадені гроші поліціянти знайшли у ванній кімнаті.

Зловмисників визнали винними в розбійному нападі (частина 4 статті 187 Кримінального кодексу) – їх засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловіки перебувають під вартою.

Нагадаємо, в січні 2025 року дружина загиблого воїна Юлія Макаревич заявила про зникнення обручки з тіла її чоловіка перед похованням. Жінка припустила, що прикрасу могли зрізати в морзі.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження, згодом правоохоронці повідомили про підозру у викраденні обручки працівнику бюро судово-медичної експертизи.