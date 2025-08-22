У Києві 49-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину: його затримали

Чоловік перебуватиме під вартою в СІЗО

У Києві затримали 49-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

Нападнику загрожує до 12 років тюрми, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Як встановили слідчі, чоловік нещодавно познайомився з неповнолітньою. За яких обставин – не уточнюють.

Після знайомства він запросив дівчину до себе додому, де запропонував випити алкоголь.

"Під час першої зустрічі чоловік жодного зацікавлення дівчиною не проявляв, вдаючи її друга. Однак вже наступного разу новий знайомий її зґвалтував", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у зґвалтуванні (частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави.

