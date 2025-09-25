У Києві затримали чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку і зняв це на відео

У Києві затримали 42-річного чоловіка, який вчинив сексуальне насилля над 7-річною дівчинкою та зняв це на відео, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство над 7-річною дівчинкою та змушував її знятися у відео для порноконтенту.

Ним виявився 42-річний житель Кіровоградської області, повідомляє поліція Києва.

Поліціянти встановили, що чоловік запросив дівчинку до свого автомобіля, аби нібито послухати музику, однак натоміть учинив злочин.

"Зловмисник, будучи знайомим із батьками 7-річної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе, що відбувалося в автівці, на відео", – зазначають у повідомленні.

Слідчі обшукали квартиру чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті.

Правоохоронці оголосили зловмиснику підозру у злочинах, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

частиною 4 статті 153 (вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди);

частиною 4 статті 301 (примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію);

частиною 1 статті 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії).

За вчинене кривднику загрожує до 10 років ув’язнення.

