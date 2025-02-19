"Ваша донька потрапила у ДТП": у Києві затримали жінку, яка ошукала 83-річного пенсіонера

У Києві затримали жінку, яка виманила гроші у пенсіонера нібито на операцію для його доньки

У Києві поліція затримала жінку з Миколаївщини, яка ошукала 83-річного чоловіка за схемою "Ваш родич у біді". Вона виманила у пенсіонера кошти нібито на лікування його доньки, яка потрапила у ДТП.

Кількість грошей підозрювану не влаштувала, тому вона забрала ще й пенсійну карту старенького, повідомили у поліції Києва.

83-річний мешканець столиці звернувся до правоохоронців з повідомленням про те, що його ошукали. Постраждалому зателефонував чоловік, який представився лікарем і повідомив, що донька пенсіонера потрапила в аварію.

За легендою, жінка перебувала у приватній лікарні, а на її операцію терміново потрібно було 10 тисяч доларів.

Згодом додому до чоловіка прийшла "довірена особа" від так званого лікаря й забрала у нього 48 тисяч гривень. Втім, отриманих грошей виявилось замало, тому вже за кілька годин підозрювана повернулася. Вона відібрала решту заощаджень пенсіонера – 4,5 тисячі гривень – та його пенсійну картку.

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Зловмисницею виявилася 25-річна мешканка Миколаївщини, яку раніше вже судили за майнові злочини. Правоохоронці вилучили у неї речові докази, серед яких 27 тисяч гривень і мобільний телефон.

Фігурантці оголосили про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-68 тисяч гривень), виправними роботами на строк від 1 до 2 років, обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

Наразі слідчі встановлюють інших причетних до злочину.

Раніше ми писали, що у Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші "на операцію" для її доньки у Німеччині.