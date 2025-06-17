У Києві замалювали меморіальний мурал із цитатою Катерини Гандзюк

У Києві зник мурал із цитатою херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок спланованого нападу у 2018 році.

Графіті на Поштовій площі, яке понад п’ять років слугувало символом пам’яті, стерли з фасаду будівлі на Поштовій площі.

Відсутність напису на стіні помітила користувачка соцмереж з ніком arina.kts. Зникнення муралу також підтвердили в спільноті "Хто замовив Катерину Гандзюк".

Фото: скриншот/arina.kts/Instagram

У 2019 році на Поштовій площі в Києві активісти ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" створили графіті з цитатою активістки, пише "МОСТ". Відтоді це місце стало умовним меморіалом, де проводили акції в пам’ять загиблої. Наразі невідомо, хто замалював графіті.

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Зникнення муралу напередодні дня народження загиблої активістки засудив народний депутат, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Сьогодні Каті Гандзюк було б 40. Але її вбили проросійські сили. Вона була потужним стовпом України в Херсоні, місцевим рушієм демократії і кісткою в горлі для Мангера, Левіна та інших проросійських чортів [...]

А замалювати мурал Каті на Поштовій напередодні її дня народження – це особливий вид цинізму. Київській адміністрації варто його поновити та надати об’єкту захисний статус місцевого значення", – написав нардеп.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк була учасницею "Помаранчевої революції", Євромайдану в Херсоні та співзасновницею Агенції громадської журналістики "МОСТ", яка займалася антикорупційними розслідуваннями щодо влади Херсонської області.

Крім того, активістка допомагала українцям, яким довелося покинути свої домівки після окупації Криму та початку війни на Сході України.

В останні роки перед смертю Гандзюк працювала радницею мера Херсона та виконуючою обов’язків керуючого справами виконкому міської ради.

Наприкінці 31 липня 2018 року на Катерину здійснили напад, обливши її сірчаною кислотою. Дівчина отримала опіки близько 35% шкіри, перенесла понад десять операцій, але через кілька місяців лікування померла.

Вирок у справі вбивства на активістку отримали шестеро, зокрема виконавці злочину. У 2023 році Дніпровський суд Києва оголосив вирок ще двом організаторам нападу на Катерину – Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по десять років ув’язнення.

Однак досі триває апеляційний перегляд цього рішення суду. Активісти заявляють, що адвокати підсудних намагаються затягнути розгляд справи, аби збіг строк притягнення винних до відповідальності.

"Сплив строків означатиме, що обвинувачені в будь-який момент можуть попросити про закриття провадження. Навіть якщо їх визнають винними – відбувати покарання вони не будуть", – пояснюють у "Хто замовив Катю Гандзюк?".