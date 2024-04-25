У КНУ спалахнув скандал, науковці обурені: цьогоріч на програмі про ранній Всесвіт не буде магістратури

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка цьогоріч не набиратимуть студентів магістратури на освітньо-наукову програму "Квантова теорія поля" фізичного факультету.

Програму, що була акредитована НАЗЯВО із відзнакою як "зразкова", у 2024 році вперше виключили з переліку програм для абітурієнтів магістратури. Наказ із переліком підписав ректор університету Володимир Бугров.

Деякі вчені та колишні випускники фізичного факультету обурились, а завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики Станіслав Вільчинський розповів про конфлікт на факультеті.

Він вважає це рішення "помстою" з боку декана, бо його кафедра єдина на факультеті відмовилась писати заяви про добровільний перехід на менші ставки.

"Українська правда. Життя" спробувала розібратись у ситуації.

"Квантова теорія поля". Про що це?

Програма “Квантова теорія поля”, де вивчають фундаментальні проблеми фізики, отримала від НАЗЯВО акредитацію з відзнакою “зразкова” (V. Springel et al. 2005)

Програма "Квантова теорія поля" – одна з чотирьох програм у КНУ і єдина на фізичному факультеті, яка отримала від НАЗЯВО акредитацію з відзнакою "зразкова".

Випускники цієї програми стають магістрами з фізики та астрономії, а під час навчання вивчають, зокрема, космос у часи зародження Всесвіту.

Набір на магістратуру за ОНП "Квантова теорія поля" проходив завжди – відтоді, як в Україні з’явилася магістратура. Завідувач кафедри запевняє: ця програма дуже успішна і помітна за кордоном.

"У нас різнопланова діяльність. Наша кафедра займається фундаментальними проблемами фізики, космологією раннього Всесвіту. Тобто за даними спостережень NASA та інших космічних місій ми робимо висновки і вивчаємо дуже молодий Всесвіт, всі фундаментальні взаємодії, які є у природі: сильні, слабкі, гравітаційні, електромагнітні; фізику елементарних частин.

Структуру кафедри створювали десятиліттями, це дуже хороші вчені. Ми публікуємо дуже хороші наукові журнали. Зараз беремо участь у проєкті SHIP", – розповідає завідувач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики, голова Національного фонду досліджень України Станіслав Вільчинський.

Зокрема, нещодавно кафедра отримала можливість у найближчі 15 років проводити інтенсивні пошуки темної матерії на Великому адронному колайдері в ЦЕРНі (CERN – Європейська організація ядерних досліджень).

Що ж сталося?

На зразкову програму "Квантова теорія поля" не оголосять набір в магістратуру у 2024 році НАЗЯВО

Відомий фізик-теоретик, випускник та викладач кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики Сергій Шарапов на сторінці у Facebook поскаржився, що цьогоріч у КНУ не буде набору магістрів на освітньо-наукову програму "Квантова теорія поля".

Серед 8 освітньо-наукових програм фізичного факультету до переліку "магістерських" потрапило 6.

"Мене непокоїть те, що відбувається на моєму рідному фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка…Я викладаю на кафедрі квантової теорії поля та космомікрофізики та керую науковою роботою студентів.

Я мав досвід зі студентами-теоретиками з іншої кафедри і пересвідчився, що рівень їхньої підготовки значно слабший. І от цій кафедрі прилетіло від ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова", – написав Шарапов.

Вчений зауважив, що програма "Квантова теорія поля" – єдина на факультеті має визначення "Зразкова" згідно з критеріями НАЗЯВО, і на неї завжди є конкурс.

"На закінчення додам, що буквально вчора (22 квітня) два викладачі цієї кафедри були обрані академіком та членом-кореспондентом Національної академії наук України", – зауважив Шарапов.

На його допис відреагував відомий український фізик, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко.

"Мене дуже бентежить ця ситуація (...) Мене бентежить, що діти не обирають фізику і хімію, щоб вступати на такі ж факультети в університети, бо вони ту фізику-хімію не знають, бо вчителів фізики-хімії немає. Що під гаслами оптимізації закриваються навчальні програми, які роблять нас дотичними до передової науки", – написав Сененко.

У коментарях до допису Сергія Шарапова також висловився Андрій Гожик, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ.

Зокрема, він запевнив, що про закриття програми не йдеться, а практика чергування програм за наборами – звична для всіх факультетів університету за спеціальностями, на яких вчиться небагато студентів.

Андрій Гожик також заявив, що було засідання за участі ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, декана і заступників декана, завідувачів кафедр і гарантів освітніх програм. Однак представники факультету не змогли обрати, на які програми не оголошувати набір у 2024 році.

"В обговоренні від них прозвучали пропозиції (які ніхто із присутніх працівників факультету не заперечив), щоб керівництво Університету визначило перелік програм на свій розсуд.

Рішення щодо переліку програм було прийняте з врахуванням кількості випускників цього року на 4 курсі за спеціальністю 104, які вивчали відповідний спеціалізований блок на бакалавраті. Жодних інших критеріїв до уваги не бралося – ВСІ програми фізичного факультету чудові", – написав проректор.

Що кажуть на кафедрі?

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка освітні програми з різних напрямів фізики викладаються на трьох структурних підрозділах:

фізичному факультеті,

факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

у Навчально-науковому інституті високих технологій.

Зокрема, на фізичному факультеті є 8 освітньо-наукових програм, акредитованих НАЗЯВО. Але цього року у переліку ОНП, на які у 2024 році буде набір студентів магістратури, опинилися 7 програм. Не було лише знакової програми "Квантова теорія поля".

На наказ, підписаний ректором, насамперед звернули увагу студенти та колишні випускники КНУ. Ситуація обурила і працівників кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики, де викладають цю програму.

"На фізичному факультеті – 8 освітньо-наукових програм. До цього моменту ми щороку набирали студентів магістратури. Хтось набирав ледве-ледве, але загалом не мали проблем. У цьому році керівництво звернулося до факультету з вимогою: ми повинні в цьому році набирати студентів не на 8 програм, а на 6. І факультет повинен сам вирішити, які програми залишити…

Але мені в голову не могло прийти, що керівництво, маючи 8 ОНП, візьме і викине нас. Мене це настільки вибило з колії", – сказав завідувач кафедри Станіслав Вільчинський.

Науковець вважає, що декан фізичного факультету КНУ міг порадити прибрати ОНП "Квантова теорія поля" через конфлікт, який нібито виник у нього з кафедрою.

"Наша кафедра має вже довготривалий конфлікт з деканом фізичного факультету. Він почав вимагати у викладачів всіх кафедр, щоб ми писали заяву про перехід на меншу долю ставок. Ми – єдина кафедра, яка відмовилась написати заяву…

Я про це відкрито говорив. І на зборах трудового колективу, на яких був присутній ректор, я сказав, що оцінюю роботу декана дуже незадовільно, тому що він зводить особисті рахунки", – сказав завкафедри.

За словами Станіслава Вільчинського, щороку на магістратуру "Квантової теорії поля" приходить приблизно 10-15 студентів. Студенти готуються до магістратури, обираючи спеціалізації ще на бакалавраті, після 2 курсу.

Через війну кількість студентів на фізичному факультеті зменшилась вдвічі, тому поділ на спеціалізації ускладнився, але все одно є студенти, які хотіли саме на цю програму.

"Є 7 сильних студентів, які хочуть навчатися на "Квантовій теорії поля". І вони зараз збираються подавати в суд, тому що вони вступали на факультет, щоб потрапити на цю програму.

Серед студентів, до речі, навіть є один, який до нас перевівся з іншого вищого навчального закладу на контракт, щоб навчатися на "Квантовій теорії поля". І зараз його цієї можливості позбавляють", – каже Станіслав Вільчинський.

Він просить адміністрацію університету внести зміни у наказ.

"Гірше за все в цій історії те, що постраждали студенти, яких по суті позбавляють можливості реалізувати їх право вибору професії…

Я на 100% впевнений, що ректор не мав нічого проти спеціалізації квантової теорії поля. До ректора чи до тих же проректорів я особливих претензій не маю. Я завжди знаходив у Бугрова розуміння, він високо цінив роботу з обдарованою молоддю. Але підпис там стоїть", – додає завкафедри.

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Що каже адміністрація КНУ?

"Українська правда. Життя" звернулася до ректора КНУ Володимира Бугрова з проханням про коментар і очікує на відповідь, щоб представити його позицію.

Наразі ми отримали пояснення ситуації від Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Щодо скорочення кількості магістерських програм на Фізичному факультеті для одночасного набору (не закриття, як це прозвучало у соціальних мережах), то це пов’язано із рішенням Вченої ради Університету від 13 листопада 2023 року за результатами вступної кампанії 2023 року.

Відповідно до нього, кожен підрозділ був поінформований про максимальну кількість програм для оголошення набору. Фізичному факультету пропонувалося скоротити одну магістерську програму за спеціальністю 104 "Фізика та астрономія"", – відповіли у Центрі комунікацій КНУ.

У КНУ кажуть, що практика чергувань програм за наборами "вже давно є звичною" на багатьох факультетах та в навчально-наукових інститутах університету за тими спеціальностями, де кількість здобувачів освіти невелика.

"За таким принципом, наприклад, в ННІ філології відбувається набір на ті іноземні мови, які не мають популярності серед вступників, проте необхідні державі", – кажуть у Центрі комунікацій.

Нині до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2024 рік внесено 7 освітньо-наукових програм – найбільше серед закладів вищої освіти України.

На другому місці за кількістю ОНП на магістратурі – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, у якому діє 5 програм. На третьому – Львівський національний університет імені Івана Франка з 3 програмами.

Університет запевняє, що рішення про цьогорічне призупинення набору на ОНП "Квантова теорія поля" ґрунтувалося на статистичних даних – враховувалася кількість студентів 4 курсу бакалаврату, які вивчають вибірковий блок дисциплін цього напряму.

"Наразі це лише 7 осіб, на відміну від інших спеціалізацій, де в середньому кількість студентів становить 9-10 осіб. Жодних інших критеріїв для призупинення набору за освітньою програмою не застосовувалося.

Університет прагне зберегти підготовку фахівців за усіма напрямами фізики та астрономії, тому для оптимізації ресурсів і було запроваджено практику чергування освітніх програм", – додали у КНУ.