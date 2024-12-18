Найнижча жінка в світі встановила ще один рекорд

У індіанки Йоті ​​Амге найменші жіночі руки в світі

Найменша жінка у світі індіанка Йоті ​​Амге встановила ще один рекорд.

У неї найменші жіночі руки у світі, повідомили у Книзі рекордів Гіннеса.

Ліва рука жінки всього 7,1 см, а права – 7,2 см.

Найменші руки жінки в світі

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Нагадаємо, нещодавно у Лондоні зустрілись найвища на найменша жінки світу. Різниця становить понад два метри.

Руки навищої та наменшої жінки в світі Книга рекордів Гіннеса

27-річна Румейса має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 31-річна Йоті зростом лише 62,8 сантиметра і важить понад 5 кілограмів.

У Книзі рекордів Гіннеса також недавно оновили інформацію про найстаршого чоловіка планети. Після смерті 112-річного британця Джона Тіннісвуда новим найстарішим чоловіком у світі визнали його однолітка Жоао Маріньо Нето з Бразилії, якому нині 112 років та 52 дні