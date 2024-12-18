Найнижча жінка в світі встановила ще один рекорд
У індіанки Йоті Амге найменші жіночі руки в світі
Книга рекордів Гіннеса
Найменша жінка у світі індіанка Йоті Амге встановила ще один рекорд.
У неї найменші жіночі руки у світі, повідомили у Книзі рекордів Гіннеса.
Ліва рука жінки всього 7,1 см, а права – 7,2 см.
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Нагадаємо, нещодавно у Лондоні зустрілись найвища на найменша жінки світу. Різниця становить понад два метри.
Руки навищої та наменшої жінки в світі
Книга рекордів Гіннеса
27-річна Румейса має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 31-річна Йоті зростом лише 62,8 сантиметра і важить понад 5 кілограмів.
У Книзі рекордів Гіннеса також недавно оновили інформацію про найстаршого чоловіка планети. Після смерті 112-річного британця Джона Тіннісвуда новим найстарішим чоловіком у світі визнали його однолітка Жоао Маріньо Нето з Бразилії, якому нині 112 років та 52 дні