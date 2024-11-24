Британець зробив найбільшу гральну карту у світі і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Рекордна за розмірами гральна карта в понад 1000 разів більша за звичайну

Дизайнер Роб Галліфакс із Великої Британії створив найбільшу у світі гральну карту висотою 3 метри та шириною понад 2 метри – це точна копія звичайного "родича" з пересічної колоди.

Рекордна карта – не суцільне зображення, а гігантська фотомозаїка, яка складається з тисяч малих повторюваних фотографій, повідомили на сайті щорічного довідника.

Здалеку виріб виглядає як величезний король чирв, але якщо підійти ближче, можна побачити селфі людей та навіть домашніх тварин. Загалом для створення карти Роб Галліфакс використав 3432 зображення добровольців.

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У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що карта висотою перевищує зріст найвищої людини в світі – Султана Кесена. 3 метри висоти проєкту відповідають середньому зросту тиранозавра рекса.

Рекордна карта в 1162 рази більша за звичайну і в понад 360 тисяч – за найменші гральні карти у світі.

Дизайнер зізнався, що найважчою частиною проєкту став друк гігантського зображення, оскільки карту, за умовами рекорду, потрібно було надрукувати цілою та у високій якості.

"Мені потрібно було знайти надширокоформатний принтер, адже навіть широкоформатні пристрої недостатньо великі", – розповів Роб Галліфакс.

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Чоловік каже, що все життя захоплювався грою в карти, а вперше намалював "величезного" чирвового короля у віці близько 12 років.

"Тоді все здавалося гігантським – мабуть, це був лише листок формату A3!" – поділився роздумами Роб.

На початку 2024 року британець уже встановив світовий рекорд – тоді він за допомогою технології D-друку виготовив найменшу молоду карт розміром 5х3,6 міліметра.

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Дизайнер розповів, що вже думав над встановленням чергового рекорду, пов’язаним із картами. Однак каже, що спершу хотів випробувати свої сили у швидкості збирання конструктора LEGO.

Наразі найбільшу ігрову карту у світі тимчасово зберігають у штаб-квартирі Книги рекордів Гіннеса.

Раніше в Лондоні (Велика Британія) зустрілися найвища та найнижча жінки світу.