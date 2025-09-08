У Харкові через відчинене вікно у квартиру залетіли понад 200 кажанів: більшість з них загинула

У нежилій квартирі доглядальниця виявила понад 200 кажанів, які потрапили до неї через прочинене вікно. Тварини позалазили до вузьких ємностей та не змогли вибратися, через це більшість із них загинула.

Про це повідомляє спільнота Bats.Ukraine.

"2 вересня ми отримали тривожний виклик. Жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, яку доглядає, і ледь не втратила свідомість. По всій квартирі було більше двох сотень кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула", – йдеться у повідомленні.

Волонтери спільноти пояснюють, що сотні рукокрилих опинились у смертельній пастці через відчинене вікно. Вони потрапили у різні ємності, з яких не змогли вилізти: банки, відра і вази.

"Потрапивши у незнайоме місце (як-от балкон або кімната) рукокрилі дезорієнтуються і не можуть зрозуміти, як вибратись. Особливо важко їм вилізти з ємності, де є вода – нема від чого відштовхнутись та великий ризик потонути", – розповідають у Bats.Ukraine.

Через велику кількість таких місць волонтерам довелось повернутися на наступний день та забрати ще декілька тварин, які вночі вийшли зі сховків.

"На щастя, 30 рудих вечірниць вдалось врятувати. Усі потребували кількаденної реабілітації після сусідства із загиблими: ми допомагали їм позбавитись від токсинів ліками та купанням. Проте сотні життів ми вже ніяк не зможемо повернути", – зазначають у повідомленні.

У спільноті Bats.Ukraine радять на ніч або перед виходом з дому зачиняти вікна, а ще краще – встановлювати москітні сітки, щоб запобігти подібним випадкам.

Раніше ми розповідали про кажанів, які оселилися на балконі у одній із харківських квартир, 80 з них загинули.