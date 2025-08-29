"Став смертельною пасткою": у Харкові загинули 80 кажанів, які поселилися на балконі
У Харкові на балконі восьмого поверху нежитлової квартири оселилася понад сотня кажанів. Більшість тварин загинули через задуху та спеку.
Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.
Там розповіли, що до них звернувся місцевий мешканець, який помітив кажанів у помешканні поруч. За його словами, їх було не більше п’яти.
"Але виявилось, що маленьких гостей значно більше. Через відкрите вікно на балконі опинилася ціла купа рукокрилих та потрапила у пастки будівельного сміття", – кажуть у Центрі.
Як пояснюють експерти, кажани часто потрапляють у пастки порожніх предметів: вази, банки, труби. Вони "бачать" отвір і сприймають його як прохід, якого там насправді немає. Так трапилося і цього разу.
"Більша частина сховалась у металевій діжці, кілька – у порожній трилітровій банці та по шухлядах, ще п’ятеро – за диваном. В скрученому матраці ми знайшли майже десяток", – йдеться у повідомленні.
На балконі кажанам не було чим дихати, вони страждали від спеки, тож більшість з них були виснажені та зневоднені.
Завдяки пильності та небайдужості харків’янина 68 тварин зуміли врятувати, утім близько 80 кажанів загинули.
"Ми безмежно вдячні людям, які не проходять повз і готові діяти! Саме завдяки вам у цих тварин з’являється другий шанс на життя.
Будь ласка, не залишайте відчинені (навіть на провітрювання) вікна на ніч та ідучи з приміщення. Або встановлюйте москітні сітки", – закликали фахівці.
Торік у січні у Полтаві з балкона восьмого поверху викинули 1600 кажанів. Частину з них врятували.
Також у той час у Кривому Розі врятували кажанів, яких під час заміни вікна замурували монтажною піною.