"Став смертельною пасткою": у Харкові загинули 80 кажанів, які поселилися на балконі

У Харкові на балконі восьмого поверху нежитлової квартири оселилася понад сотня кажанів. Більшість тварин загинули через задуху та спеку.

Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих.

Там розповіли, що до них звернувся місцевий мешканець, який помітив кажанів у помешканні поруч. За його словами, їх було не більше п’яти.

"Але виявилось, що маленьких гостей значно більше. Через відкрите вікно на балконі опинилася ціла купа рукокрилих та потрапила у пастки будівельного сміття", – кажуть у Центрі.

Як пояснюють експерти, кажани часто потрапляють у пастки порожніх предметів: вази, банки, труби. Вони "бачать" отвір і сприймають його як прохід, якого там насправді немає. Так трапилося і цього разу.

"Більша частина сховалась у металевій діжці, кілька – у порожній трилітровій банці та по шухлядах, ще п’ятеро – за диваном. В скрученому матраці ми знайшли майже десяток", – йдеться у повідомленні.

На балконі кажанам не було чим дихати, вони страждали від спеки, тож більшість з них були виснажені та зневоднені.

Завдяки пильності та небайдужості харків’янина 68 тварин зуміли врятувати, утім близько 80 кажанів загинули.

"Ми безмежно вдячні людям, які не проходять повз і готові діяти! Саме завдяки вам у цих тварин з’являється другий шанс на життя.

Будь ласка, не залишайте відчинені (навіть на провітрювання) вікна на ніч та ідучи з приміщення. Або встановлюйте москітні сітки", – закликали фахівці.

Торік у січні у Полтаві з балкона восьмого поверху викинули 1600 кажанів. Частину з них врятували.

Також у той час у Кривому Розі врятували кажанів, яких під час заміни вікна замурували монтажною піною.