У Лос-Анджелесі після церемонії кінопремії "Оскар" стався землетрус

У ніч на 3 березня, невдовзі після церемонії вручення премії "Оскар", Лос-Анджелес сколихнув землетрус магнітудою 3,9 бала.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу стався в районі Норт-Голлівуд на глибині приблизно 15 км, повідомляє The Guardian.

Коливання відчувалися в Сан-Фернандо-Веллі та інших частинах міста, але повідомлень про значні руйнування чи постраждалих не надходило.

Пожежна служба Лос-Анджелеса підтвердила, що не переходила в "режим реагування".

Землетрус трапився невдовзі після завершення 97-ї церемонії "Оскар".

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Нагадаємо, головну нагороду "Найкращий фільм" здобув фільм "Анора" про роман секс-працівниці й сина російського олігарха (з російським актором-путіністом у головній ролі).

Загалом стрічка перемогла у 5 номінаціях, серед яких "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща режисура".

Україну на цьогорічній церемонії представив фільм "Порцелянова війна" про життя двох художників-керамістів у Харкові після початку повномасштабної війни. Стрічка змагалася за звання "Найкращий документальний фільм", але не отримала нагороди.