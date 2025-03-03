У Лос-Анджелесі після церемонії кінопремії "Оскар" стався землетрус
У ніч на 3 березня, невдовзі після церемонії вручення премії "Оскар", Лос-Анджелес сколихнув землетрус магнітудою 3,9 бала.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу стався в районі Норт-Голлівуд на глибині приблизно 15 км, повідомляє The Guardian.
Коливання відчувалися в Сан-Фернандо-Веллі та інших частинах міста, але повідомлень про значні руйнування чи постраждалих не надходило.
Пожежна служба Лос-Анджелеса підтвердила, що не переходила в "режим реагування".
Землетрус трапився невдовзі після завершення 97-ї церемонії "Оскар".
Нагадаємо, головну нагороду "Найкращий фільм" здобув фільм "Анора" про роман секс-працівниці й сина російського олігарха (з російським актором-путіністом у головній ролі).
Загалом стрічка перемогла у 5 номінаціях, серед яких "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща режисура".
Україну на цьогорічній церемонії представив фільм "Порцелянова війна" про життя двох художників-керамістів у Харкові після початку повномасштабної війни. Стрічка змагалася за звання "Найкращий документальний фільм", але не отримала нагороди.