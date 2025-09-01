"На Донбасі не стрічав такої ненависті": у луцькому готелі двом військовим відмовили у поселенні

В одному з готелів Луцька відмовили у поселенні двом українським захисникам, які їхали з Донбасу. Хостес сказала їм, що військових не селять.

Про це у Facebook розповів боєць Ярослав Нищик, з яким і трапилася ця історія.

За його словами, у Луцьку з ночівлею він був уперше – має кількаденне відрядження. Разом із побратимом на псевдо "Вжик" вони заїхали у місто 31 серпня о 21-й годині.

Ярослав каже, за ночівлю заздалегідь не домовилися, бо планували знайти мотель на ділянці траси між Рівним і Луцьком. Однак не вдалося. Першим варіантом, на який впав вибір, стало кафе-готель "Околиця".

Військовий розповідає, що вони із побратимом були цілий день у дорозі. "Вжик" за 7 годин до виїзду ще був на позиції в Яблунівці, що поряд із Костянтинівкою. Обидва були голодні. Тому побратим пішов домовлятися за вечерю у ресторані, а Ярослав – за ночівлю у готель.

РЕКЛАМА:

Захисник стверджує, що хостес – жінка пенсійного віку – зустріла його із невдоволеним обличчям. Він запитав, чи є вільний номер, та працівниця готелю не відповіла. Ярослав повторив запитання, на що жінка вона відповіла: "Можливо".

Військовий ще раз запитав, чи зможуть їх розмістити. Тоді хостес сказала: "Ні, не хочу, ми воєнних не селимо".

"Я киплю. Але дуже хочу поїсти і лягти спати.

– Пані, ми сьогодні виїхали з Донбасу. Цілий день в дорозі. Не подумайте, я ж не прошу безкоштовно. Ми заплатимо, – ловлю себе в моменті, що я відверто вже принижуюсь: прошу в Луцьку, щоб мене за мої гроші нагодували і поклали спати.

– А мені яке діло?" – описує Ярослав діалог із хостес.

Військовим довелося шукати інше місце для ночівлі.

"Я на Донбасі не стрічав такої ненависті і зневаги", – резюмував захисник.

Кафе-готель "Околиця" у Луцьку

Що кажуть в "Околиці"?

Директорка кафе-готелю "Околиця" Світлана Дерко у коментарі для "УП. Життя" розповіла, що про ситуацію дізналася не одразу.

"Чергова по готелю здає зміну о 8-й ранку. Вона мені прозвітували, що все добре. Ні одним словом не обмовилася, що були військові, які хотіли поселитися. Я завжди наказую: якщо приїжджають – селіть без ніяких моментів. Ми військових і безоплатно заселяємо", – запевняє вона.

За словами директорки, працівниця обґрунтувала свій вчинок тим, що військові здалися їй "неадекватними".

"Це велика біда для мене особисто, як для керівниці. Я вже 25 років працюю і ніколи таких ситуацій не траплялося. Але людський фактор є в кожній роботі.

Мені образливо до сліз. Прошу вибачення у наших військових і кланяюся їм до ніг за свою працівницю. Солдати, які захищають нашу землю, для мене дуже дорогі", – зазначила Світлана Дерко.

Також вона додала, що працівницю покарають. Наразі стоїть питання про її звільнення.

Нагадаємо, у 2024 році луцький ресторан "Жито" відмовив дружині загиблого захисника в проведенні частування, як тільки там дізналися, що жінка хоче організувати поминальний обід.