Під час ранкової атаки на Луцьк постраждала матір рятувальника

Під час атаки на Луцьк єдиною постраждалою була матір рятувальника, яка в той час була на роботі

У Луцьку під час ранкової ворожої атаки від уламків постраждала 48-річна жінка. Вона отримала поранення руки, ноги та спини уламками скла. Відомо, що жінка є матір’ю рятувальника, який у час атаки перебував на службі.

Про це повідомляє ДСНС Волинської області.

Під час атаки жінка й перебувала в магазині одного з приміських сіл. Вона – єдина постраждала від ранкової атаки на Волинь.

"На жаль, сьогодні під час атаки постраждала жінка. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів її вже госпіталізували, про стан жінки на даний час, на жаль, мені невідомо. Незначного руйнування зазнав і магазин, в якому вона працювала. І справді, того ж дня син постраждалої був на чергуванні, проте не виїжджав на місце події – тут працювала інша група", – розповів в. о. речника ДСНС Волині Олександр Шумик.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу, протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Раніше ми розповідали про вчительку з Одеси та її чоловіка, які загинули внаслідок обстрілу міста.