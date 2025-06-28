"Чудова людина з великим серцем": через обстріл Одеси загинула вчителька та її чоловік

Подружжя загинуло через атаку РФ на багатоповерхівку в Одесі

Доповнено о 15:05

Внаслідок російської атаки по Одесі в ніч на 28 червня загинула вчителька та соціальна педагогиня місцевого "Михайлівського" ліцею Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та колеги педагогині.

"Сьогодні вночі від ворожої атаки загинула наша дорога колега, чуйний наставник для дітей, порадник для батьків, чудова людина з великим серцем та професійний педагог Катерина Валентинівна Борсинська.

Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи", – розповіли в Одеському ліцеї "Михайлівський".

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Журналістка Зоя Казанжи поділилася, що незадовго по початку повномасштабного вторгнення у Катерини та Валентина народилася онучка, якою бабуся та дідусь "встигли натішитися лише три роки".

"Разом з нею – її чоловік Валентин. Двоє, чиє кохання і добро мало б ще довго зігрівати рідних. Переїхали з Кривого Рогу до Одеси. Вибачте, що не вберегли", – написав директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Нагадаємо, в ніч на суботу Росія завдала удару безпілотником по багатоповерхівці в Одесі. Через обстріл зайнялися 7-й, 8-й та 9-й поверхи будинку. Місцеві мешканці опинилися заблокованими у квартирах.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла подружжя. Внаслідок атаки постраждали ще 17 людей, зокрема троє хлопчиків віком 3, 7 та 14 років. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про подружжя від Зої Казанжи та Олександра Лончака.