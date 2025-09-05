У Луцьку звільнили з роботи працівницю готелю, яка відмовила у поселенні двом військовим

У луцькому кафе-готелі "Околиця" звільнили співробітницю, яка відмовила у поселенні двом військовим. У закладі також перепросили за цю ситуацію.

Про це повідомила адміністраторка закладу Світлана Дерко у відео, розміщеному на сторінці "Околиці" у Facebook.

"Приносимо найщиріші вибачення, що сталася в нашому закладі така прикра ситуація. Це неприпустимо. Ця співробітниця вже не працює в нашій команді", – зазначила вона.

Також адміністраторка додала, що її ексколега мала просити вибачення разом із нею, але ця ситуація підірвала здоров’я жінки.

"Ми завжди відкриті для військових і завжди поселяємо їх. В нашому закладі діють знижки них на поселення і харчування. Ми селимо і годуємо наших захисників безкоштовно.

Вся команда відчуває реалії війни. Є і загиблі, і поранені, і безвісти зниклі", – запевнила Світлана Дерко.

Також вона додала, що військові – це герої, для яких двері закладу завжди відчинені.

"Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за можливість працювати і жити. Схиляємо перед вами голови і молимося за вас", – зазначила адміністраторка.

Нагадаємо, ввечері 31 серпня військовий Ярослав Нищик із побратимом на псевдо "Вжик" під час відрядження намагалися заселитися у луцький кафе-готель "Околиця".

Спочатку хостес ігнорувала питання захисника про наявність вільного номера, а потім сказала, що "військових не селимо". Бійцям довелося шукати іншу ночівлю.

Тоді Світлана Дерко у коментарі для "УП. Життя" сказала, що працівниця обґрунтувала свій вчинок тим, що військові здалися їй "неадекватними". Жінка попросила вибачення на вчинок колеги та пообіцяла, що її покарають.