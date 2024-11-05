У Львівській ОВА вимагають публічних вибачень в омбудсмена: що трапилося

Інцидент стосується моніторингового візиту в притулок для дітей на Львівщині

У Львівській обласній військовій адміністрації вимагають в Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця публічних вибачень.

Там стверджують, що звіт за результатами моніторингового візиту одного з притулків для дітей, де виявили численні порушення, отримали 5 листопада, а не 31 жовтня, як заявляв омбудсмен.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

"Усі оприлюднені звинувачення ми розглядаємо як намагання Уповноваженого створити негативне враження щодо органів державної влади.

Наші дії базуються на відкритості до конструктивної критики та націлені на ефективний діалог із суспільством. Закликаємо усіх зацікавлених осіб діяти зважено та професійно, уникаючи маніпуляцій та емоційних звинувачень. Також вимагаємо в Уповноваженого ВРУ з прав людини вибачень перед громадою Львівщини за поширення неперевірених даних", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

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Там додали, що нібито під час брифінгу 1 листопада надали "чітке спростування" порушенням в одному з притулків для дітей, які виявили під час моніторингового візиту.

За словами Івана Собко, у дописах Дмитра Лубінця "є акцент не лише на захисті прав дітей і зацікавленості у їхніх долях, а й піар заради привернення уваги".

"Наша робота ведеться системно, послідовно та з чітким дотриманням принципів прозорості й професіоналізму. Нещодавні звинувачення на адресу Львівської ОДА вважаємо безпідставними, і такими, що носять характер особистого піару та спекуляцій на чутливій темі. Такі дописи вважаємо некоректними", – стверджує заступник голови ОДА.

Нагадаємо, 31 жовтня представники Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця разом із представниками громадських організацій відвідали притулок для дітей Служби у справах дітей Львівщини.

За словами омбудсмена, там виявили численні порушення, зокрема замикання вихованців в ізоляторі як покарання, перевищення максимального терміну проживання та відсутність ліцензій у лікарів.

Під час брифінгу 1 листопада Львівська ОДА спростувала інформацію про порушення в закладі.

"У складні роки війни та кризи ми покращували умови перебування та проживання дітей в притулку без фінансування з державного, обласного чи місцевого бюджетів. Йдеться про ремонтні роботи, облаштування та вмеблювання приміщень, організацію дозвілля для дітей та інше.

Це нормально, коли будинок, де живе багато дітей різних вікових груп, з часом потребує оновлення ремонтів. І ми дбаємо про це, зважаючи на ті можливості, які маємо. Якщо хтось готовий нам у цьому допомогти, ми будемо лише вдячні", – вважає начальник Служби у справах дітей Львівщини Володимир Лис.

Згодом в Уповноваженого з прав людини звинуватили ОВА в "маніпулюванні інформацією".

"Нещодавно ми опублікували інформацію про порушення прав дитини у цій установі. Проте не минуло й тижня, як адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності", – заявив Дмитро Лубінець.