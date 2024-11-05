Дмитро Лубінець назвав маніпуляціями заяви Львівської ОВА щодо порушень у притулку для дітей

Раніше моніторингова перевірка виявила численні порушення в притулку для дітей на Львівщині

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив Львівську ОВА в "маніпулюванні інформацією". Раніше влада Львівщини відреагувала на інформацію про порушення в одному із притулків для дітей.

"Нещодавно ми опублікували інформацію про порушення прав дитини у цій установі. Проте не минуло й тижня, як адміністрація закладу почала маніпулювати інформацією для того, щоб уникнути відповідальності", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року в притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА під час моніторингового візиту представники омбудсмена та громадських організацій виявили порушення.

За словами Дмитра Лубінця, вихованців закладу розповідали про те, що дітей могли залишати замкненими в ізоляторі протягом кількох днів. Обмеження пересування нібито використовували працівники притулку як до метод покарання.

Також перевірка встановила, що діти перебувають у закладі значно довше, ніж це дозволено законом – деякі з них проживають там понад два роки, коли максимальний термін становить 90 днів.

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Крім того, медичну допомогу в притулку надають лікарі без належних ліцензій. У закладі ігнорують реформу деінституціалізації, за якою більше дітей мають потрапляти до сімей, а не інших інституційних закладів.

"Лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей", – зазначив тоді омбудсмен.

Згодом заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко та начальник Служби у справах дітей Володимир Лис заперечили заяви про порушення.

За їхніми словами, у закладі дійсно є ізолятор, який використовують для тимчасової ізоляції дітей, в яких підозрюють виникнення захворювання.

"Варто зазначити, що ізолятор – це звичайна кімната, облаштована для комфортного перебування дітей, і ніяких екстремальних умов там немає. За потреби всі охочі можуть відвідати цей ізолятор, щоб переконатися в цьому", – заявив Володимир Лис.

Як стверджував Іван Собко, притулок не є медичною установою, тому не потребує ліцензії на медичну діяльність.

Також там поділилися відмінною статистикою щодо влаштування дітей у сімейні форми виховання, ніж раніше публікував Дмитро Лубінець.

За даними Львівської ОВА, у 2023-му році зі 105 вихованців притулку 47 повернули в родини, а ще 11 влаштували в дитячі форми виховання.

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"Так, від початку повномасштабного вторгнення ми приймали та продовжимо приймати усіх дітей, які евакуюються: як із Запоріжжя, так і з інших областей, – адже це все наші діти.

Ми не можемо допустити, аби вони зазнавали ризиків обстрілів. Минулого тижня голова Запорізької ОВА попросив прийняти ще 12 дітей. Ми не можемо не прийняти їх, опираючись на важливість деінституціалізації", – сказав Іван Собко.

За його словами, від початку повномасштабної війни місцева Служба у справах дітей "зробила дуже багато в напрямі захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт".

"У складні роки війни та кризи ми покращували умови перебування та проживання дітей в притулку без фінансування з державного, обласного чи місцевого бюджетів. Йдеться про ремонтні роботи, облаштування та вмеблювання приміщень, організацію дозвілля для дітей та інше.

Це нормально, коли будинок, де живе багато дітей різних вікових груп, з часом потребує оновлення ремонтів. І ми дбаємо про це, зважаючи на ті можливості, які маємо. Якщо хтось готовий нам у цьому допомогти, ми будемо лише вдячні", – вважає начальник Служби у справах дітей Львівщини Володимир Лис.

У Львівській ОДА заявили про те, що станом на 1 листопада 2024 року не отримували від уповноваженого з прав людини звіту щодо порушень, але готові його розглянути.

"Ми розуміємо, що жодна установа не може працювати ідеально, можливі помилки, але голослівні звинувачення без фактів – неприпустимі", – сказав Іван Собко.