У Львові чоловік розмалював скульптуру Божої Матері: йому повідомили про підозру

Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який розмалював скульптуру Божої Матері у Львові. Зловмиснику інкримінують хуліганство.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Інформацію про пошкодження релігійної статуї правоохоронці отримали вночі 15 травня. Невідомі розмалювати скульптуру Божої Матері, яку за кошти християнської громади спорудили на вулиці Любінській.

Працівники поліції завдяки записам камер відеоспостереження з’ясували, що до наруги над статуєю причетний 48-річний місцевий. Правоохоронцям той пояснив, що розмалював скульптуру з хуліганських мотивів.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17000 гривень, арешту до шести місяців або обмеження волі до п’яти років.

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