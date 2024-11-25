У Тернополі чоловік написав на фасадах 17 церков "число звіра": його затримали

У Тернополі чоловік написав на фасадах церков число 666 – його затримала поліція

У Тернополі затримали чоловіка, який на фасадах місцевих церков балончиком написав число 666.

Йому загрожує до п’яти років обмеження волі, повідомили у поліції Тернопільської області.

Подія сталася наприкінці жовтня. Упродовж доби правоохоронці отримали декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що на фасадах споруд з’явилися написи червоною фарбою.

Як пише ZAXID.NET, йдеться про 666, яке ще називають "числом звіра", та перевернуті хрести.

Поліцейські встановили, що загалом вночі "розмалювали" 17 церков у двох мікрорайонах міста.

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В результаті слідчих дій затримали 44-річного жителя Тернополя. Свої дії чоловік не пояснив.

У підозрюваного вилучили речові докази його діяльності – аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби та мобільний телефон. Їх направили на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тисячі гривень), пробаційного нагляду строком до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.

У поліції виданню повідомили, що проведуть психіатричну експертизу щодо підозрюваного, оскільки він не пояснив свої дії.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики нібито через те, що не міг знайти собі дружину.