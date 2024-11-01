У львівському готелі чоловіка побили та зґвалтували до смерті: підозрюваний уже в СІЗО
У львівському готелі нетверезий чоловік сильно побив та зґвалтував свого знайомого.
Внаслідок тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер у реанімації, йдеться у матеріалах справи з Єдиного судового реєстру.
Обвинувачений бив потерпілого руками, ногами, металевою палицею, паском по голові, тулубу та кінцівках, а також різав йому пальці ножем.
Окрім побиття, зловмисник скоїв сексуальне насильство над потерпілим, коли був у стані алкогольного сп'яніння.
Чоловік отримав численні переломи та розриви внутрішніх органів, тому врятувати його не вдалося.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (важкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті).
29 жовтня суд продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За даними ZAXID.Net, зловмисник проходив військову службу за контрактом та повернувся з навчань у Британії, перш ніж зупинився в готелі. Він просив суд не карати його, бо нібито планував повернутися до служби.
Фігурант сидітиме у СІЗО щонайменше до 7 грудня 2024 року. Йому може загрожувати від 7 до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше адвокати дівчинки із Закарпаття, яка пережила групове зґвалтування, заявили, що зловмисники намагаються уникнути правосуддя за допомогою мобілізації. Міноборони відреагувало оперативно.