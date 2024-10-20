У Львові невідомі пошкодили могили військових на Личаківському кладовищі: обставини з’ясовує поліція

Оновлено 21.10.2024 о 13:30

20 жовтня у Львові невідомі пошкодили могили на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Поліція встановлює особи зловмисників.

Як інформує поліція Львівської області, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 20 жовтня о 9:30.

Євген Бойко/Facebook Євген Бойко/Facebook Євген Бойко/Facebook Євген Бойко/Facebook

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У коментарі для "УП. Життя" речниця пресслужби поліції Львівщини Світлана Добровольска розповіла, що інформацію про наругу над могилами надали небайдужі львів’яни.

Наразі на місці подій працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу над могилами захисників", – запевнили в поліції.

Також правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації подій.

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За словами депутата, керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, постраждали 23 могили, серед них 17 – учасників російсько-української війни, три – політичних в’язнів і ще дві – волонтерів.

ОНОВЛЕНО: У коментарі для "УП. Життя" речниця пресслужби поліції Львівщини Світлана Добровольска розповіла, що відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Правоохоронці здійснюють відповідні заходи, щоб встановити обставини злочину та причетних до нього осіб.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Тернопільщині поліція затримала 44-річного чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні могил українських захисників.