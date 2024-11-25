"Жертовно працював і надихав інших". У Львові помер політв’язень сталінських концтаборів Іван Мігус

У Львові пішов з життя Іван Мігус

У Львові на 92-му році життя помер художник, письменник, краєзнавець і політичний в’язень сталінських концтаборів Іван Мігус.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Іван Мігус народився 17 червня 1933 року в українській родині у селі Ульгівок, що на території сучасної Польщі. Через 13 років, у 1946-му, його сім'ю примусово переселили до УРСР за програмою "обміну населенням".

Упродовж 1949-1955 років чоловік перебував у виправно-трудових таборах Мордовії та Уралу. У 1959-му Івана Мігуса вдруге засудили – цього разу на 13 років за допомогу діяльності шістдесятників.

Події цих років лягли в основу його автобіографічного роману "Бумеранг або у клешнях червоного диявола". Її презентація відбулася у серпні 2018 року.

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"Я постарався написати свою автобіографічну повість. Вона починається з моїх юних літ. Описано переселення в Закерзонні, де я народився, перший арешт, зустріч з Петром Франком, Мордовія, тюрма та зустріч з Йосифом Сліпим", – зазначав тоді Мігус.

Депутатка Ореслава Хомик згадує померлого як працьовитого та мужнього чоловіка.

"18 років сталінських тюрем і таборів не зламали духу великого Українця. До кінця свого земного життя був активним учасником Львівського обласного Товариства політичних в'язнів і репресованих.

Жертовно працював сам і надихав інших на здобуття Незалежності України та на прискорення Перемоги і відновлення цілісності рідної Землі. Світла і вічна пам'ять Герою!", – йдеться у дописі жінки.

У ЛМР розповіли, що Іван Мігус мав двох доньок та сина. Чин похорону відбудеться 26 листопада. Поховають політв’язня на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, у лютому 2024 року помер дисидент, правозахисник та Герой України Степан Хмара.