У Львові помер прадід сестер Базилевич, життя яких у вересні обірвала російська ракета

У Львові на 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, які загинули у власному помешканні під час російської атаки на Львів 4 вересня 2024 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його син Орест Базилевич.

Зорян Базилевич був племінником Ольги Франко (Білевич) – невістки Івана Франка, дружини письменникового сина Петра.

Зорян Базилевич Орест Базилевич Facebook

На звістку про смерть чоловіка відреагували й у Домі Франка.

РЕКЛАМА:

"День візиту пана Зоряна і його дружини пані Богдани у Дім Франка, восени 2021 року, згадуємо з великим теплом і вдячністю. Він щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу.

Світла пам'ять світлій людині. Щирі співчуття рідним і всім, хто знав пана Зоряна", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня минулого року Росія здійснила комбіновану атаку на українські міста, зокрема і Львів. Тоді у місті загинули семеро людей і постраждало 64.

Загинули й правнучки Зоряна Базилевича – 21-річна Ярина, 18-річна Дарія та 7-річна Емілія, а також їхня мама Євгенія. Батько сімейства Ярослав Базилевич вижив, але отримав поранення.

Наприкінці вересня 2024-го в Українському католицькому університеті створили стипендію пам’яті жінок сім’ї Базилевич. Стипендіальний фонд відкрили разом з Ярославом Базилевичем та організацією "Пласт".