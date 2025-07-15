"Я більше ні від кого не залежу": історія ветерана, який без рук і ніг знову водить авто

40-річний львів'янин Микола Шот, який на війні втратив обидві руки та ноги, знову сів за кермо. Це стало можливим завдяки спеціальним елементам, якими доповнили його адаптивне авто.

Відео першої поїздки ветерана після ампутації опублікували в Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Микола Шот – боєць бригади "Холодний Яр". Він втратив всі свої кінцівки внаслідок мінометного обстрілу поблизу Часового Яру.

Попри важку травму, ветеран докладає неймовірних зусиль, аби адаптуватися до життя в нових обставинах. І навіть чотири ампутації не стали перешкодою для його повернення до однієї зі своїх улюблених справ – водіння авто.

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"Водійський стаж Миколи – 20 років. І для нього було надважливо, навіть після такої важкої травми, знову сісти за кермо", – розповіли в Unbroken.

Щоб втілити мрію ветерана, протезист центру Олесь Солодуха доповнив його адаптивне авто спеціальними елементами – на кермі та дверях.

"Я більше ні від кого не залежу. Можу їхати туди, куди мені потрібно і не просити нікого про додаткову допомогу", – радіє Микола.

Раніше протезисти Unbroken здійснили іншу мрію ветерана – розробили для нього протези ніг із спецдизайном. Він дуже хотів, аби його куксоприймачі були розфарбовані у військовий піксель.

"Це буде мій символ боротьби та незламності. Я хотів, щоб було саме так", – розповідав тоді Микола.